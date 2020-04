Premio Archivio Videoludico: online il bando dell'edizione 2020

È online il bando per l’edizione 2020 del Premio Archivio Videoludico, l’iniziativa organizzata dall’Archivio Videoludico della Fondazione Cineteca di Bologna, in collaborazione con la Cattedra di Semiotica dei Nuovi Media, con il patrocinio del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università di Bologna e di IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association).

Lo scopo di questa iniziativa è la valorizzazione del lavoro di ricerca svolto all’interno delle Università italiane attraverso la premiazione delle migliori tesi di laurea (triennale, specialistica o magistrale, diploma accademico di primo e secondo livello per le Accademie delle Belle Arti), che abbiano per argomento il videogioco e ne propongano un’analisi critica in prospettiva storica, mediologica, inter e transmediale, educativa, psicologica, sociale, economica, estetica.

Una giuria, composta da rappresentanti di ciascun ente promotore, individuerà i migliori tre lavori provenienti dai laureati di tutte le Università e le Accademie di Belle Arti italiane. Le tesi selezionate verranno premiate con la pubblicazione nella sezione Archivio Videoludico del sito della Cineteca di Bologna e con alcune delle ultime pubblicazioni delle Edizioni Cineteca di Bologna. Il primo classificato riceverà un premio in denaro del valore di 1.000 euro, messo a disposizione dall’Archivio Videoludico. I vincitori verranno annunciati nel mese di ottobre 2020.

Il bando per l’edizione 2020 del Premio Archivio Videoludico scadrà il 27 luglio 2020. Per scaricarlo vi invitiamo a consultare l’apposita pagina web sul sito della Cineteca di Bologna.

Condividi con gli amici Inviare