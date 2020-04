E-Line Media ha confezionato un nuovo trailer di gameplay di Beyond Blue con il quale ne viene annunciata la finestra di uscita ufficiale.

Questa avventura narrativa che si svolge sui fondali oceanici sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One nel corso della World Oceans Week, che partirà il prossimo 8 giugno.

Non si conosce ancora la data precisa, ma la finestra di lancio è piuttosto ristretta dunque sappiamo che non avremo bisogno di attendere a lungo.