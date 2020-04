Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer per Captain Tsubasa: Rise of New Champions dedicato alla German Junior Youth. Il video presenta i personaggi che compongono la nazione giovanile tedesca, Hermann Kaltz, Franz Schester, Deuter Muller, Karl Heinz Schneider e Cornelius Heine.

Qui di seguito trovate il trailer in questione:

Captain Tsubasa: Rise of the New Champions sarà disponibile in tutto il mondo su PlayStation 4, Switch e PC via Steam nel 2020.

