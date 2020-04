Total War: Shogun 2 in regalo da oggi per un periodo limitato

Creative Assembly e SEGA hanno deciso di regalare una copia di Total War: Shogun 2 per rendere più leggero l’isolamento domiciliare in questo periodo di emergenza dovuto alla pandemia da Coronavirus.

Lo strategico sarà reso disponibile in forma del tutto gratuita a partire dalle 19:00 di oggi, lunedì 27 aprile, e fino alla medesima ora di venerdì 1 maggio. Riscattando il gioco in questo periodo verrà aggiunto in modo permanente alla propria libreria digitale di Steam.

Da notare che fino al 4 maggio gran parte dei titoli della saga Total War sarà disponibile per l’acquisto a un prezzo scontato, DLC inclusi. Dalla promozione saranno esclusi il recente Three Kingdoms, i due Rome e i due Warhammer.

