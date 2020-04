Stadia Connect: fissata la data della prossima trasmissione

Google ha fissato la data del prossimo Stadia Connect, la trasmissione a carattere occasionale che illustra le novità in arrivo sulla piattaforma di streaming della compagnia di Mountain View.

L’appuntamento è fissato per le 18:00 di domani, martedì 28 aprile. In questa data verranno diffuse ulteriori notizie su Google Stadia, e verranno inoltre mostrati alcuni dei videogiochi che saranno disponibili nel prosismo futuro.

Condividi con gli amici Inviare