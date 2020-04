Gli italiani di ACGames presentano Codename: Terranova

ACGames, un nuovo studio indipendente italiano, ha presentato Codename: Terranova, un videogioco cooperativo che prende ispirazione dai più celebri film spionistici.

In Codename: Terranova un giocatore vestirà i panni dell’agente vero e proprio, il cui scopo e quello di portare a termine la missione affidatagli dallla centrale operativa, mentre un altro sarà l’operatore che dovrà guidarlo fino alla vittoria e metterlo in guardia dalle insidie sempre dietro l’angolo.

La particolarità di questo titolo è che ognuno gioca sulla sua piattaforma: l’agente userà il PC, mentre l’operatore potrà accedere al sistema di controllo tramite browser per PC o attraverso un’apposita app che gli permetterà di tenere sotto controllo la situazione dal palmo della sua mano.

Segnaliamo, infine, che il gioco sarà disponibile su Steam nel corso del 2020.