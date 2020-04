Annunciato WWE 2K Battlegrounds, in arrivo in autunno

2K Games ha annunciato WWE 2K Battlegrounds, un nuovo videogioco di wrestling in lavorazione presso Saber Interactive.

Si tratta di un nuovo titolo di stampo prettamente arcade con uno stile decisamente sopra le righe che porterà sui nostri schermi i personaggi più famosi di questo sport. Come detto in apertura, il gioco è in sviluppo presso Saber Interactive, lo studio che ha già dato i natali ai due NBA 2K Playgrounds, e sarà disponibile nel corso del prossimo autunno su delle piattaforme ancora non annunciate in via ufficiale.

2K Games ha poi approfittato di questo annuncio per confermare che quest’anno non ci sarà un WWE 2K21: il publisher ha deciso di fornire più tempo agli sviluppatori di Visual Concepts per far tesoro degli errori commessi lo scorso anno e offrire così agli appassionati un titolo di qualità.