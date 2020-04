Total Tank Simulator ha una data di uscita ufficiale

Noobz from Poland e 505 Games hanno confezionato un nuovo trailer di Total Tank Simulator con il quale ne annunciano la data di uscita ufficiale.

Total Tank Simulator offrirà al lancio tre modalità di gioco e decine di mappe totalmente distruttibili, attraverso la lente di sei nazioni, ognuna con una campagna unica. I giocatori assumeranno il ruolo del comandante di una delle sei nazioni in ogni campagna, dispiegando strategicamente eserciti massicci per poi osservare il motore di gioco basato sulla fisica che risolve la battaglia con precisione realistica. Total Tank Simulator incoraggia i giocatori ad entrare a far parte dell’azione, consentendo il controllo diretto delle singole unità sul campo di battaglia.

Il gioco sarà disponibile su Steam per PC a partire da mercoledì 20 maggio al prezzo di € 19,99. In caso vogliate saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra ultima anteprima vergata da Alessandro Alosi.