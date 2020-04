NieR Replicant: nuove informazioni sulla remaster

Grazie a un reportage pubblicato sull’ultimo numero del settimanale Famitsu, il director Yoko Taro ha diffuso nuove informazioni circa NieR Replicant ver.1.22474487139, la riedizione del primo episodio della saga in arrivo prossimamente su PC, PS4 e Xbox One.

Stando a quanto riportato da Storm Yorha, Yoko Taro ha dichiarato che il gioco sarà molto più di una semplice remaster. In primo luogo, il gameplay è stato rivisitato per essere più godibile e strizzerà l’occhio a quello di NieR Automata, a tal proposito va detto che al progetto sta collaborando anche Platinum Games. Il director ha poi aggiunto che questa riedizione vedrà l’introduzione di nuovi personaggi e, con buona probabilità, un finale addizionale. Inoltre, i dialoghi verranno registrati di nuovo ma i doppiatori rimarranno gli stessi del gioco originale, ma a questi si aggiungeranno anche gli attori che hanno prestato le loro voci ai personaggi di 2B e 9S in Automata.

Per il momento i dettagli terminano qui, speriamo di saperne di più quanto prima.

