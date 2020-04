Dying Light si arricchirà quest'estate con il DLC "Hellraid"

Hellraid, lo slasher fantasy in prima persona di Techland sospeso nel 2015, tornerà come contenuto scaricabile per Dying Light quest’estate, così annuncia oggi lo sviluppatore.

Qui sotto trovate un teaser trailer:

Il nuovo contenuto scaricabile amplierà Dying Light con una mappa sotterranea piena di nuovi nemici da uccidere con una varietà di armi nuove di zecca. Il DLC potrà essere affontato da soli o compagnia di amici. Per accedere al contenuto i giocatori dovranno raggiungere la Torre e interagire con un misterioso e oscuro cabinato arcade.

Ulteriori informazioni verranno svelate in un secondo momento.

Dying Light è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam.

