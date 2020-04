Port Royale 4: annunciata la data d'uscita, da oggi è disponibile la beta

Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Gaming Minds Studios hanno oggi annunciato il lancio della closed beta di Port Royale 4, l’ultimo capitolo dell’innovativa serie strategica.

Qui sotto il trailer della beta:

Disponibile per il pre-order presso il Kalypso Store, la beta di Port Royale 4 permette ai fan di provare per la prima volta in assoluto il gioco. La beta include l’accesso al tutorial, l’intera Spanish campaign e la Free Mode, che permette di utilizzare quattro personaggi giocabili. Per quanto riguarda la campagna singleplayer, la Spagna sarà l’unica nazione giocabile gratuitamente nella Free Mode.

La beta sarà disponibile in Inglese e Tedesco e include un sondaggio, utile per raccogliere i feedback dei giocatori prima del lancio del gioco, che sarà disponibile il 25 settembre 2020.