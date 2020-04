Oddworld: Munch's Oddysee per Switch ha una data di uscita

Microids e Oddworld Inhabitants hanno annunciato la data di uscita di Oddworld: Munch’s Oddysee per Nintendo Switch confezionando un apposito trailer.

La storia inizia con un Gabbit di nome Munch, l’eroe di Oddest Oddysee. I Gabbit sono una specie dalla quale si ottengono tantissimi prodotti di consumo: ecco perché è ormai sull’orlo dell’estinzione. C’è un solo superstite per questa razza di anfibi, che al momento si trova ben lontano dal suo ambiente naturale. È intrappolato in un terribile laboratorio, conosciuto come Vykkers Labs, per essere sottoposto a ogni genere di test.

Compito del giocatore sarà guidare Munch negli sforzi per salvare sé stesso e quante più creature possibili tra quelle intrappolate nel laboratorio. Queste creature saranno per sempre leali a Munch e a loro volta permetteranno la sua fuga. Una volta libero, Munch si alleerà con Abe e guidati dalla saggezza dell’Onnipotente Raisin, formeranno una squadra per tentare di raggiungere i propri obiettivi: per Munch, salvare la sua specie dall’estinzione, per Abe, salvare i suoi amici Mudokon.

Oddworld: Munch’s Oddysee per Nintendo Switch sarà disponibile in formato digitale dal 14 maggio, mentre la versione fisica verrà distribuita entro fine anno.