Rayark pubblica uno splendido video dedicato a Deemo II

Rayark Inc. ha da poco pubblicato sul suo canale YouTube ufficiale un ispiratissimo concept video a tema Deemo II, il rhytm game attualmente in sviluppo per Android, ma che probabilmente – come il suo predecessore – potrebbe poi sbarcare anche su Nintendo Switch.

Nel video dalle forti tinte oniriche, è possibile osservare una breve storia che sembra aver luogo in un mondo steampunk con influenze distopiche, con elementi decisamente mutuati dall’immaginario ghibliano.

Da questo breve filmato è possibile già comprendere come il lato artistico di Deemo II non sarà certo da meno del suo predecessore, così come il celebrato comparto musicale che risulta già da questi brevi “assaggi” ispiratissimo come sempre.