The Last of Us: Part 2 entra in fase gold, lo sviluppo è terminato

Naughty Dog ha fatto sapere che lo sviluppo di The Last of Us: Part 2 si è concluso e dunque il gioco è appena entrato in fase gold.

A darne notizia ci ha pensato direttamente Niel Druckmann attraverso un videomessaggio diffuso sui social della compagnia. Lo studio head e responsabile creativo di The Last of Us: Part 2 ha spiegato che normalmente questo avvenimento sarebbe stato fonte di festeggiamenti, tuttavia la pandemia di Coronavirus ha costretto tutto il team a lavorare da casa, di conseguenza anche le celebrazioni per il raggiungimento di tale traguardo si sono svolte via remoto.

Recentemente il gioco e Naughty Dog sono entrati nell’occhio del ciclone per via dei pesantissimi spoiler apparsi su internet dopo un il leak di qualche giorno fa, una vicenda che lo stesso studio californiano ha voluto commentare la scorsa settimana.

Prima di concludere, vi ricordiamo che The Last of Us: Part 2 sarà disponibile in esclusiva su PS4 dal prossimo 19 giugno.

Condividi con gli amici Inviare