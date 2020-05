Animal Crossing New Horizons in cima alle vendite in Italia

Secondo i dati forniti dalla IDEA (l’ex AESVI per intenderci), il successo travolgente di Animal Crossing: New Horizons continua a macinare copie, portando l’esclusiva Nintendo Switch a scalzare dal trono dei titoli più venduti per ogni piattaforma i sempreverdi Fifa, Call of Duty e Minecraft.

Nella settimana in esame, quella che va dal 20 al 26 di aprile, si fanno notare anche il buono ma non straordinario piazzamento di Final Fantasy VII Remake (in quarta posizione assoluta) e le risalite di SPIDER-MAN e Days Gone, spinte dalle contemporanee offerte sullo store online di Sony.

Su PC continua a trionfare The Sims 4, che non sembra conoscere rivali almeno all’interno del Bel Paese.