Yakuza: Like a Dragon potrebbe approdare presto su Steam

Yakuza: Like a Dragon è appena stato avvistato sul database di Steam, lasciando intendere che il videogioco targato SEGA possa presto vedere la luce sulla piattaforma digitale di Valve.

Da notare che al momento il gioco è disponibile soltanto in Giappone, ma dovrebbe vedere la luce in Occidente nel corso dell’anno, sebbene l’unica piattaforma confermata al momento sia PS4.

Ancora nessuna notizia ufficiale per quanto riguarda l’eventuale approdo su PC, dunque, ma a questo punto è possibile che SEGA stia pensando a una release simultanea di Yakuza: Like a Dragon su console e su Steam.

