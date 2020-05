Ghostrunner: disponibile la demo su PC, ecco un nuovo trailer

Lo studio indipendente polacco One More Level ha pubblicato su Steam la demo di Ghostrunner per PC, corredandone il lancio con un nuovo trailer dal taglio cinematografico.

Questo action slasher ambientato in un futuro fantascientifico di stampo cyberpunk ci mette nei panni di un ninja cibernetico impegnato a superare una serie di arene balzando da una piattaforma all’altra, eliminando nel frattempo tutti i nemici con un singolo colpo di katana. Occhio però che anche nel caso del protagonista basta accusare un solo proiettile per finire al tappeto. Ghostrunner si ispira dunque a titoli del calibro di Mirror’s Edge e SUPERHOT, fondendone le dinamiche principali in un mix senz’altro promettente.

Da notare che la demo sarà disponibile solamente per un periodo di tempo limitato: sarà infatti giocabile solo per una settimana, fino al prossimo 13 maggio.

Vi ricordiamo, infine, che Ghostrunner uscirà su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2020.