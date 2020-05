Pokémon Spada e Scudo superano i titoli per 3DS

Nonostante Pokémon Spada e Scudo si siano rivelati dei titoli tutt’altro che esenti da criticità, le vendite dei nuovi capitoli della popolare serie di Game Freak hanno fatto registrare sin da subito numeri record.

A distanza di pochi mesi dall’uscita Spada e Scudo è stato in grado di superare le copie complessive sia di Pokémon X e Y che quelle di Pokémon Sole e Luna, raggiungendo la ragguardevole cifra di 17.3 milioni di unità vendute, scavando letteralmente un fosso in termini di velocità rispetto all’era del 3DS.

Rimangono ancora nell’olimpo i vecchi titoli per Game Boy, i cui dati di vendita risultano comunque non cristallini, ma è evidente da questi risultati come la formula del nuovo prodotto di The Pokémon Company abbia comunque riscosso un notevole successo, difficilmente preventivabile alla luce delle polemiche della vigilia.

Si spera che tutto ciò non dissuada Game Freak dal tentare di migliorare una serie, che nelle meccaniche risulta evidentemente stantia e graficamente non brilla certo per qualità di realizzazione.