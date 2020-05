Il Tokyo Game Show 2020 si trasforma in un evento digitale

Anche l’edizione 2020 del Tokyo Game Show cade vittima dell’emergenza Coronavirus che ha colpito tutto il globo, per questo gli organizzatori hanno deciso di cancellare la manifestazione principale e di tenere al suo posto un evento digitale.

Nel comunicato diffuso nelle scorse ore si legge che la kermesse in programma negli ultimi giorni di settembre verrà sostituita da un apposito evento online, tuttavia le modalità di svolgimento di quest’ultimo non sono ancora state ufficializzate. A tal proposito, gli organizzatori fanno sapere che verranno diffuse ulteriori informazioni a riguardo sul finire del mese di maggio, dunque non ci resta che attendere un paio di settimane per saperne di più.

