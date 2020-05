Destiny 2 approderà sulle console next-gen

Bungie fa sapere che presto farà il salto sulla next-gen con Destiny 2: lo sparatutto online sarà infatti disponibile in futuro anche su PS5 e Xbox Series X.

Lo studio statunitense promette di fornire ulteriori dettagli a riguardo nel prossimo futuro, dunque al momento non sappiamo come Bungie ha intenzione di affrontare il salto generazionale. È tuttavia possibile che la compagnia decida di offrire gratuitamente l’upgrade alla nuova versione ai possessori dei giochi sulle console della generazione attuale, ma ovviamente ne avremo la conferma solo se e quando Bungie ce lo comunicherà in via ufficiale.

Resta poi da capire anche se Destiny 2 sarà o meno un titolo di lancio delle console next-gen, ma anche in questo caso bisognerà attendere l’annuncio ufficiale.

Condividi con gli amici Inviare