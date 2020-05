Diablo 2 potrebbe tornare con una remaster entro fine anno

Stando ad alcune indiscrezioni riportate da ActuGaming nelle scorse ore, Activision e Blizzard Entertainment potrebbero essere al lavoro su una remaster di Diablo 2 in uscita entro la fine dell’anno in corso.

La fonte sarebbe relativamente affidabile dal momento che è la stessa che ha svelato sia Overwatch 2 che Diablo 4 prima dei rispettivi annunci ufficiali, dunque le informazioni vanno comunque prese con le dovute cautele, ma è difficile che si rivelino del tutto prive di fondamento.

Diablo 2 Resurrected, questo il presunto titolo della versione rimasterizzata, sarebbe in sviluppo presso Vicarious Visions e dovrebbe vedere la luce nel quarto trimestre del 2020. Da notare che Vicarious Visions ha già lavorato ad altre remaster per Activision, tra cui quelle di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Crash Team Racing Nitro-Fueled.

È quindi possibile che Activision e Blizzard siano in procinto di annunciare la remaster di Diablo 2; speriamo solo che la qualità sia di gran lunga superiore rispetto a un’altra versione rimasterizzata di un grande classico della Casa di Irvine: Warcraft 3 Reforged.

