Steam: spunta una possibile data per i prossimi saldi estivi

In queste ore sta circolando una possibile data di partenza dei prossimi saldi estivi di Steam, la tradizionale tornata di sconti della piattaforma digitale targata Valve.

Secondo quanto riportato da Pavel Djundik, responsabile del sito SteamDB, i saldi estivi dovrebbero partire il prossimo 25 giugno e proseguire per due settimane, fino al successivo 9 luglio. Vista l’affidabilità della fonte è estremamente probabile che le date appena riportate siano corrette, ma come al solito vi invitiamo comunque a prendere tali informazioni con le dovute accortezze.

