Civilization VI: annunciato l'abbonamento stagionale New Frontier Pass

2K Games e Firaxis hanno annunciato il New Frontier Pass, un nuovo abbonamento stagionale per Sid Meier’s Civilization VI.

Il New Frontier Pass introdurrà otto civilità inedite, nove nuovi leader, sei modalità di gioco aggiuntive e molto altro ancora. Tutti i contenuti verranno pubblicati a cadenza bimestrale attraverso sei DLC che si avvicenderanno a partire dal prossimo 21 maggio e fino al mese di marzo del prossimo anno.

Il New Frontier Pass di Civilization VI sarà disponibile per l’acquisto al prezzo di € 39,99 su tutte le piattaforme, dunque su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch (sui dispositivi mobili arriverà in seguito). Da notare che ognuno dei sei DLC potrà essere acquistato separatamente, tuttavia gli acquirenti del New Frontier Pass riceveranno anche i bonus Persona Teddy Roosevelt e Caterina De Medici.