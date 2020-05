NBA 2K20: la soundtrack si aggiorna con 24 brani aggiuntivi

2K Games ha pubblicato un nuovo aggiornamento per la soundtrack di NBA 2K20 che introduce ben 24 brani aggiuntivi alla già corposa colonna sonora del gioco.

Questo terzo aggiornamento include un mix di nuovi pezzi di artisti già noti ai fan della serie, e brani di artisti emergenti e in prima linea nella roster UnitedMasters. Gli artisti di UnitedMasters sono stati selezionati per una collaborazione tra il team 2K Music e UnitedMasters. La playlist con tutte le canzoni di questo terzo update è disponibile su Spotify.

Di seguito l’elenco completo delle novità nella soundtrack di NBA 2K20:

Travis Scott: “Highest in the Room”

Roddy Ricch: “Start Wit Me feat. Gunna”

Schoolboy Q: “5200”

Trippie Redd: “Uka Uka”

Lil Baby: “Woah”

pineappleCITI: “Recognize”

Warm Brew: “Fame”

Gavin Haley: “Long Game”

NGHTMRE & Gunna: “CASH COW”

Kaleb Mitchell: “Get It”

The Aces: “Strong Enough”

Shepherd: “Gametime”

Kofi: “Hold Me Down feat. Tre Wes”

Erick Lottary: “Ball is Life”

The Future Kingz: “3 Vets”

Armani White: “2maro”

Rae Khalil: “Maria”

jusLo: “Wristwatch”

Ill Nicky: “FourThirty”

Stizzy Stackz: “Road 2 Riches”

Puku: “Move Right Past”

Peezy International: “Assist”

$wave: “Woah”

Curtis Roach: “WJIT”