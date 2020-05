Annunciato Mafia Trilogy per PC, PS4 e Xbox One

2K Games ha confermato le indiscrezioni circolate nelle scorse ore annunciando Mafia Trilogy, una raccolta contenente tutti e tre i titoli della celebre serie action in arrivo su PC, PS4 e Xbox One.

Sebbene quello appena pubblicato sia solo un teaser e la presentazione completa sia prevista per il 19 maggio, in queste ore sono circolate alcune informazioni sulle riedizioni dei primi due Mafia grazie alle rispettive pagine del prodotto apparse sul Microsoft Store (via All Games Delta).

Stando a quanto riportato, i titoli della raccolta dovrebbero essere pubblicati in maniera dilazionata, a partire da Mafia II: Definitive Edition. La riedizione del secondo capitolo della serie dovrebbe vedere la luce proprio il 19 maggio prossimo, portando con sé tutti i contenuti aggiuntivi e un comparto grafico opportunamente rimasterizzato.

A seguire, il 27 agosto dovrebbe essere la volta di Mafia: Definitive Edition, versione rimaneggiata del capostipite della saga. in questo caso ci troviamo a metà strada tra una remaster e un remake visto che potrà contare anche alcuni contenuti inediti, sia sul versante della storia che del mero gameplay.

Ancora nessun dettaglio, invece, per quanto riguarda Mafia III: Definitive Edition, ma è possibile che si tratti di un pacchetto contenente tutti i DLC.

Naturalmente per averne la conferma bisognerà attendere l’annuncio ufficiale di Mafia Trilogy, ma nel frattempo vi proponiamo una prima carrellata di screenshot.