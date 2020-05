Team17 annuncia il metroidvania Greak: Memories of Azur

Lo sviluppatore Navagante, in collaborazione con il publisher Team17, hanno annunciato il loro nuovo metroidvania a tema stregonesco.

In Greak: Memories of Azur impersoneremo un trio di maghi – Greak, Adara e Raydel – ognuno caratterizzato con abilità uniche, da dover potenziare per progredire attraverso le peripezie della trama.

Gli sfondi e i personaggi 2D dipinti a mano del mondo di Azur, lasciano presagire grande cura per il lato estetico del titolo.

Greak: Memories of Azur è previsto nel corso del 2021 su Steam e Nintendo Switch.