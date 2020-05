Yoko Taro racconta lo sviluppo di Nier Replicant

In una recente intervista rilasciata in esclusiva per Famitsu, il celebre creativo giapponese Yoko Taro ha raccontato dettagli interessanti sullo sviluppo attualmente in corso di Nier Replicant.

In particolare, il director della serie ha fatto sapere come tutti i suoi sforzi e quelli del suo team si siano focalizzati sulle nuove aggiunte al titolo originale.

Ad una precisa domanda su eventuali cambiamenti dell’ambientazione del primo Nier, Yoko Taro ha risposto con ironia, sostenendo come non avesse potuto modificare alcunché perché il budget a disposizione del suo team non era sufficiente, preferendo perciò dedicarsi a elementi totalmente nuovi da aggiungere alla formula originale.

Tra le aggiunte trapelate, risultano confermate le nuove tracce orchestrali composte per l’occasione e alcune modifiche al modello di combattimento, anche grazie alla consulenza di Takahisa Taura di Platinum Games.

Ricordiamo come Nier Replicant sia attualmente in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e PC.