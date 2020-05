Epic Games rimborserà parte degli sconti su titoli appena acquistati

Novità da parte dell’Epic Games Store che viene incontro a uno dei principali inconvenienti degli acquirenti meno fortunati: comprare un titolo subito prima che vada in sconto.

Se finora nulla si poteva fare se non prendersela con la dea bendata, lo store digitale dell’azienda di Fortnite ha deciso di abbracciare l’ennesima politica customer friendly, arrivando a rimborsare parzialmente le somme perse per il mancato ribasso.

I dettagli sul quantum verrà rimborsato e sul numero di giorni che possano decorrere dall’acquisto, per poter essere eleggibili per la restituzione, sono ancora da chiarire, visto che la feature non è stata ancora annunciata ufficialmente.

Apparently this was front page of r/games recently which explains the influx of messages I’ve received about epic being evil and anti-gamer because they do exclusivity deals 🤷‍♀️ https://t.co/Gt9QZytWir

— Joshua Boggs (@jboggsie) May 18, 2020