Annunciato il bundle di The Last Of Us: Part II e PS4 Pro

Sony ha da poco annunciato una nuova opzione d’acquisto per la sua attuale console di punta, rilasciata in edizione limitata in concomitanza con l’uscita del titolo Naughty Dog.

In particolare, il The Last of Us: Part II Limited Edition PS4 Pro bundle, questo il nome ufficiale del pacchetto, permetterà a chi lo volesse di portarsi a casa una console e relativo controller griffati con il tatuaggio di Ellie, una copia fisica del gioco, un codice per riscattare un tema dinamico per la dashboard, alcuni avatar per il proprio profilo PlayStation, e altri elementi di contorno.

Il bundle sarà disponibile dal 19 giugno, in contemporanea con l’uscita del titolo base sugli store digitali e nei negozi fisici.

Il costo del The Last of Us: Part II Limited Edition PS4 Pro bundle dovrebbe aggirarsi attorno ai 399 dollari – in Italia è lecito attendersi un prezzo vicino ai 400 euro – mentre il controller potrà essere acquistato anche singolarmente per circa 65 dollari.