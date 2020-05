Apex Legends: partita la prima Caccia Settimanale della Stagione 5

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno dato il via alla prima Caccia Settimanale della Stagione 5 di Apex Legends.

Si tratta della prima parte di una ricerca che durerà per tutta la stagione, e che servirà a trovare nove pezzi di un misterioso artefatto. I giocatori con occhio acuto e curiosità per i misteri delle Outlands saranno ricompensati generosamente nella Stagione 5, e le Missioni daranno loro un modo per ottenere nuove ricompense in-game, scoprendo il modo in cui arricchiscono la narrazione che Respawn continua a costruire.

La prima Caccia Settimanale consiste in un’incursione nella notte di Kings Canyon per recuperare pezzi dell’artefatto. È possibile affrontare questi pericoli da soli o con la propria squadra, ma per guadagnare Premi bisogna sbloccare la missione in prima persona. Le ricompense sbloccano capitoli seriali che raccontano la storia dell’artefatto di “Fantasma a Pezzi“.

Per tutti gli altri dettagli vi invitiamo a consultare il blog ufficiale di Apex Legends.

