Microsoft Flight Simulator: annunciata la closed beta

Asobo Studio ha pubblicato la roadmap dello sviluppo di Microsoft Flight Simulator in cui compare anche la finestra di inizio della closed beta.

Gli sviluppatori fanno infatti sapere che la sessione di prova prenderà il volo, perdonate lo scontatissimo gioco di parole, nel corso della prossima estate, a metà luglio. Segnaliamo che al momento il simulatore è in fase alpha e viene aggiornato a cadenza mensile con l’annuncio di partnership e l’aggiunta di nuove feature.

Gli sviluppatori hanno inoltre in programma l’annuncio di una di queste feature inedite a breve: la data del reveal è fissata al 28 maggio, mentre domani dovrebbero essere pubblicate nuove informazioni per i media che non mancheremo di riportare.

