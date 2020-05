Journey to the Savage Planet disponibile a sorpresa su Switch

Il publisher 505 Games ha reso disponibile a sorpresa Journey to the Savage Planet su Nintendo Switch, l’action adventure che strizza l’occhio ai metroidvania sviluppato da Typhoon Studios.

Il gioco può essere acquistato sin da subito in digitale attraverso l’eShop, tuttavia il publisher fa sapere che presto verrà messa in commercio anche una versione fisica. La data di uscita della versione retail è prevista per il prossimo 26 giugno: in questo formato, Journey to the Savage Planet per Switch costerà € 29,99.