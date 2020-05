Civilization VI ora gratis sull'Epic Games Store

Dopo il clamoroso rilascio di GTA V, il gioco offerto questa settimana dall’Epic Games Store è un altro pezzo da novanta, il popolare strategico a turni Civilization VI.

Come per il titolo Rockstar – che poteva poi rifarsi con il suo celebre online – anche per il gioco di Firaxis si può ipotizzare facilmente come il publisher possa essere intenzionato a fatturare sull’acquisto delle innumerevoli espansioni pubblicate, con il provvidenziale rilascio del nuovo season pass New Frontier avvenuto proprio a poche ore da questo reveal.

Tuttavia, quello offerto rimane pur sempre un titolo di fortissimo richiamo, segnando l’ennesima pietra miliare nella martellante campagna marketing di Epic Games Store.

Dopo Civilization VI sembra prepararsi per la prossima settimana un ennesimo annuncio di considerevole portata, non rimane che attendere e incrociare le dita, sperando che i server questa volta reggano il colpo.