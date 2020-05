Il videogioco di Fairy Tail è stato rinviato di un mese

Koei Tecmo ha reso noto di aver rinviato la pubblicazione di Fairy Tail, il videogioco ispirato all’omonimo manga shonen in lavorazione presso Gust Studios.

Come spesso accaduto in questi mesi, anche in questo caso la motivazione è riconducibile alla pandemia di Coronavirus. La compagnia giapponese, infatti, ha spiegato che l’emergenza dovuta al COVID-19 ha obbligato gli sviluppatori ad allungare i tempi di gestazione, per questo bisognerà attendere un mese in più prima di mettere le mani sul gioco.

Koei Tecmo ha dunque annunciato una nuova data di uscita per Fairy Tail, che approderà su PC, PS4 e Nintendo Switch dal prossimo 30 luglio in Europa e Giappone.

