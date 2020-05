I test pubblici di Halo 3 per PC partiranno a breve

A distanza di qualche settimana dal lancio del secondo capitolo su PC, anche Halo 3 si prepara all’uscita sui nostri computer. Seguendo lo stesso percorso battuto dalle incarnazioni precedenti, 343 Industries si prepara a dare la build provvisoria in pasto ai fan spiegando che i test pubblici di questa terza iterazione partiranno nella prima metà di giugno.

Come al solito, questi test saranno riservati agli iscritti al programma Insider, i quali potranno provare in anteprima la versione PC di Halo 3. Ne consegue che l’uscita ufficiale del gioco non dovrebbe essere troppo distante, ma per ulteriori informazioni a riguardo bisognerà attendere la fine dei test.

