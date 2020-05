Dell’arrivo su Switch della Metroid Prime Trilogy se ne parla ormai da parecchio tempo, addirittura da quasi due anni, ma ora ecco spuntare in rete una presunta data di uscita per questa raccolta.

Il rivenditore svedere Inet, infatti, ha aggiornato il suo listino inserendo proprio la versione non ancora annunciata di Metroid Prime Trilogy per l’ibrida Nintendo, coadiuvando il tutto con una data di pubblicazione. La collection che debuttò su Wii nel 2009, infatti, potrebbe vedere la luce su Switch dal prossimo 19 giugno.

Insomma, l’uscita della Metroid Prime Trilogy pare sia imminente, tuttavia la Casa di Kyoto ancora tace. Di conseguenza vi invitiamo a prendere quanto appena riportato con le opportune cautele del caso, almeno fino a un’eventuale conferma (o smentita) da parte di Nintendo.

