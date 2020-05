Bandai Namco ha finalmente rivelato la data d’uscita del nuovo videogioco dedicato alla saga di Holly & Benji – per i nostalgici dell’adattamento italiano – che sbarcherà su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC il prossimo 28 agosto.

Captain Tsubasa: Rise Of New Champions sarà disponibile in quattro versioni: Standard, Deluxe, Collector’s Champions e Legends Edition, con annesso bonus per il preorder, oltre a un Season Pass comprensivo di ben 9 giocatori aggiuntivi.

In particolare, la Collector’s Champions Edition di Captain Tsubasa: Rise Of New Champions, che comprenderà una maglietta personalizzata, e la Legends Edition, che fa sfoggio di un biliardino dedicato a Tsubasa e compagni, saranno disponibili per l’acquisto solo sul sito ufficiale di Bandai Namco.