Annunciato The Unliving, roguelite strategico in sviluppo per PC

Team17 e RocketBrush Studio hanno annunciato in modo congiunto l’arrivo del loro prossimo titolo: The Unliving.

Il gioco viene definito un roguelite strategico in tempo reale, con forti elementi RPG, che proverà a dare nuova linfa al genere dei prodotti di strategia ad impostazione ibrida.

In The Unliving, il giocatore prenderà il comando di eserciti di non morti, impersonando uno spietato necromante, capace ogni volta di resuscitare per imparare dai propri errori commessi in battaglia.

Il gioco – in sviluppo al momento in esclusiva per PC – rappresenterà il titolo di debutto per gli sviluppatori di RocketBrush Studio, precedentemente all’opera come team di supporto per realtà come Supercell e Paradox Interactive.