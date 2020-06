Sony chiude i server di Killzone: Mercenary per PS Vita

Senza alcun preavviso, Sony ha staccato la spina ai server di Killzone: Mercenary, spin-off per PS Vita della celebre saga di FPS creata da Guerrilla Games.

A scoprirlo sono stati alcuni utenti di Reddit che hanno provato a connettersi per giocare in multiplayer, scoprendo in quel momento che la compagnia giapponese aveva chiuso i server senza né prevviso né un annuncio. Ancora ora manca una dichiarazione ufficiale da parte di Sony, ma alcuni di questi utenti hanno contattato il servizio clienti, il quale ha confermato che i server di Killzone: Mercenary sono stati effettivamente tirati giù.

Da notare che, nonostante il flop della sfortunata console portatile, Killzone: Mercenary è ancora relativamente popolare tra i possessori della piattaforma e non era affatto difficile trovare un match multiplayer. Stupisce quindi la decisione di Sony di staccare la spina all’improvviso, senza neanche un minimo preavviso.

