Codemasters svilupperà giochi sul World Rally Championship

Codemasters ha stretto un accordo quinquennale con la FIA per sviluppare in via esclusiva i videogiochi sul World Rally Championship dal 2023 al 2027. La serie WRC passa dunque di mano, da Bigben Interactive, che ne ha detenuto i diritti fino a questo momento, alla compagnia britannica autrice di DiRT Rally e dei videogiochi ufficiali di Formula 1.

Codemasters fa comunque sapere che il team di DiRT Rally non abbandonerà questo franchise, ma che invece sta già lavorando al prossimo progetto appartenente proprio a questa serie.

Infine, la compagnia rende noto che il primo videogioco ufficiale del World Rally Championship targato Codemasters vedrà la luce nel corso dell’anno fiscale che si concluderà nel mese di marzo 2024.

Condividi con gli amici Inviare