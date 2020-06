L'Epic Games Store arriverà in futuro anche su mobile

Dichiarazione di intenti più che prorompente da parte di Tim Sweeney, CEO di Epic Games, che ha annunciato – in un’intervista esclusiva per Gamespot – come lo store digitale ormai da qualche anno attivo su PC potrebbe presto spostarsi anche su mobile.

Secondo Sweeney, infatti, nei prossimi mesi potrebbe avvenire una vera rivoluzione copernicana attorno all’Epic Games Store, sorto originariamente in ausilio di Fortnite e poi divenuto rivale sempre più credibile del prima quasi monopolista Steam.

Avendo investito fortemente per rendere il prossimo Unreal Engine 5 compatibile per i dispositivi mobile, l’idea è quella di permettere agli sviluppatori di pubblicare i propri giochi in un habitat comune tra desktop e smartphone, segnando una forte continuità tra ambiente di sviluppo e di rilascio.

L’idea, sempre secondo il CEO, è quella nei prossimi mesi di rilasciare l’Epic Games Store tramite app sull’App Store per dispositivi iOS, e in seguito effettuare la stessa operazione sul Play Store Android.