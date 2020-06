Total War Saga: Troy solo su Epic Store e gratis per le prime 24 ore

Creative Assembly e Sega hanno annunciato come il nuovo titolo della loro celebre serie strategica uscirà il prossimo 13 agosto in esclusiva PC per Epic Games Store.

Per celebrare il lancio di Total War Saga: Troy, lo store di Fortnite offrirà il gioco gratuitamente per le prime 24 ore dalla data del rilascio ufficiale, permettendo a tutti i giocatori di provare con mano la bontà del titolo.

Secondo i manager di Sega, questa operazione dovrebbe permettere al franchise di affrancarsi dalla nicchia di appassionati che l’anno sostenuto negli anni, raggiungendo finalmente anche la massa critica dei giocatori meno smaliziati.

Total War Saga: Troy dovrebbe in seguito sbarcare anche su Steam dopo l’agosto del 2021, rendendo la concessione all’Epic Games Store solo un’esclusiva temporale.