Rock of Ages 3: Make & Break, annunciate le date dell'open beta

ACE Team e Giant Monkey Robot, gli sviluppatori di Rock of Ages 3: Make & Break, hanno annunciato le date in cui si terrà l’open beta sia su PC che su console.

Tutti gli interessati potranno provare il gioco su PC tramite Steam a partire dal 9 giugno e fino al 16 dello stesso mese, laddove i possessori di PS4 e Xbox One potranno accedere all’open beta dal 23 al 30 giugno.

Vi ricordiamo, infine, che Rock of Ages 3: Make & Break uscirà il 21 luglio non solo sulle piattaforme appena citate, ma anche su Google Stadia e Nintendo Switch.