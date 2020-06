Steam Game Festival posticipato di una settimana

Sulla scia dei tanti rinvii scaturiti dagli eventi successivi alla morte di George Floyd, anche lo Steam Game Festival è stato posticipato di una settimana.

A darne notizia ci ha pensato Geoff Keighley, organizzatore della manifestazione digitale assieme a Valve. Il giornalista ha fatto sapere che le date dell’evento sono state spostate in avanti: ora la kermesse virtuale si terrà dal 16 al 22 giugno.

Nel corso dello Steam Game Festival verranno puntati i riflettori sui videogiochi in uscita nel prossimo futuro, con la possibilità per gli utenti di Steam di provare demo a tempo limitato e conoscere più approfonditamente i progetti in arrivo.

