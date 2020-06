Pokémon Spada e Scudo, nuovi dettagli sul DLC Isola dell'Armatura

Nuovi dettagli sono stati diffusi da The Pokémon Company in queste ore riguardo l’immentente DLC del suo ultimo titolo della celebre serie di mostri tascabili.

In particolare, L’Isola Solitaria dell’Armatura è previsto per il rilascio il prossimo 17 giugno, fornendo ai giocatori che hanno già affrontato la loro avventura in Spada e Scudo, la possibilità di incontrare diverse nuove creature e affrontare nuovi sfidanti.

Oltre all’ormai celebre Slowbro di Galar, saranno presenti nuove forme regionali, e faremo la conoscenza del leggendario pokémon lotta Kubfu, assieme al quale affronteremo la scalata della Torre Lotta o della Torre Buio, al termine della quale il nostro nuovo amico si evolverà nel micidiale Urshifu, in una forma alternativa a seconda della torre che avremo sfidato.

Urshifu è peraltro capace di gigamaxare, accedendo a una delle feature più iconiche di Pokémon Spada e Scudo, sfruttando a seconda della forma prescelta Gigasingolcolpo o Gigapluricolpo.

Altre forme gigantamax introdotte dal DLC saranno Gigantamax Venusaur, con la sua Gigasferzata, e Gigantamax Blastoise, fornito di Gigacannonata.