Kazunori Yamauchi di Polyphany Digital è intervenuto durante l’evento di Sony dedicato a PS5 per annunciare Gran Turismo 7.

L’ultima incarnazione della serie di videogiochi di corse automobilistiche si è mostrata in un primo trailer che illustra diverse sequenze di gameplay. Sony non ha purtroppo svelato la data di uscita del gioco, né ha rivelato ulteriori informazioni. Restiamo quindi in attesa di saperne di più.