Deathloop e Ghostwire: Tokyo saranno esclusive PS5

Bethesda ha approfittato dell’evento che Sony ha trasmesso nella serata di ieri per mostrare in anteprima i gameplay di Deathloop e Ghostwire: Tokyo, annunciando inoltre che entrambi i giochi saranno esclusiva console PS5.

Non è al momento chiaro se i due titoli in questione saranno eslcusive piene, oppure se approderanno su altre piattaforme una volta scaduto l’eventuale periodo di esclusività temporale. Per il momento sappiamo solamente che sia Deathloop che Ghostwire: Tokyo saranno disponibili prossimamente soltanto su PC e PS5. Deathloop uscirà nel periodo natalizio dell’anno in corso, dunque dovrebbe far parte della line-up di lancio della console, mentre Ghostwire: Tokyo arriverà nel 2021.