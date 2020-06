2K Games presenta con un video il suo nuovo NBA 2K21

Ieri sera, nell’affollata cornice dell’evento di presentazione di PS5, non sarà passato inosservato agli appassionati il breve video di reveal di NBA 2K21, nuova iterazione della celebre simulazione cestistica di 2K Games.

L’uomo di copertina per quest’anno è Zion Williamson dei New Orleans Pelicans, che ha mostrato con tutta la sua energia l’apprezzamento per il titolo sportivo, che ha aiutato a presentare con una schiacciata talmente esplosiva da demolire l’intero canestro.

Nonostante NBA 2K21 sia stato presentato nella sua versione PS5, e tutti i claim dell’azienda facciamo riferimento alle potenzialità della next-gen, sia per dettaglio grafico che per velocità di caricamento, risulta abbastanza scontato come il gioco sarà sicuramente pubblicato anche in versione PC e per le console di attuale generazione.

Seppure la data d’uscita ufficiale non sia sta ancora rilasciata, il titolo è previsto in arrivo per il prossimo autunno, in tempo per la pre-season NBA.