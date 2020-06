Shinji Mikami mostra le prime immagini del folle Ghostwire: Tokyo

Tra i trailer mostrati nella serata di ieri, durante l’evento in streaming Future of Gaming dedicato a PS5, uno dei più controversi è stato senza dubbio quello di Ghostwire: Tokyo, titolo di Tango Gameworks presentato direttamente dal celebre Shinji Mikami.

Il padre della serie di Resident Evil, che è entrato a far parte del progetto solo in extremis dopo l’abbandono di Ikumi Nakamura, ideatrice del gioco, ha lanciato personalmente le immagine di gameplay che avrebbero dovuto rivelare al mondo il titolo sinora avvolto nel mistero.

Il trailer di Ghostwire: Tokyo ha sorpreso un po’ tutti sia per la prospettiva in prima persona, abbandonando la visuale marchio di fabbrica di Mikami, sia per l’ambientazione horror molto sopra le righe, dove il folklore giapponese si mescola a tecnologia, cultura anime e la follia più assoluta.

Un prodotto senza dubbio difficile da decifrare, per il quale saranno da attendere ulteriori informazioni nel corso dei mesi, per un gioco che sarà esclusiva console PlayStation 5, quindi senza alcuna limitazione per una eventuale versione PC.