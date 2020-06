Remedy a lavoro sulle versioni PS5 e Xbox Series X di Control

Remedy Entertainment, in partnership con 505 Games, ha annunciato oggi di essere attualmente al lavoro sulle versioni next-gen del suo apprezzato titolo Control.

Il gioco, già edito su PlayStation 4, Xbox One e PC (tramite l’Epic Games Store), sarà infatti disponibile tra qualche mese anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.

We're glad to be able to share that @ControlRemedy will be coming to PlayStation 5 and Xbox Series X. More details coming at a later date. #PlayStation5 #XboxSeriesX

— Remedy Entertainment (@remedygames) June 11, 2020